Falsche Ernährungsweise kann zu Lebensmittelallergien führen

Ganz gleich, ob Nüsse, Weizen oder Hühnerei – heutzutage reagieren viel mehr Menschen allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel als noch vor Jahrzehnten. Mindestens drei Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind inzwischen von Lebensmittelallergien betroffen, bei den Kleinkindern sind es vier Prozent, Tendenz steigend

Als Ursache für Hautausschlag, Niesreiz, Blähungen, Durchfall, Atemnot oder gar einen lebensbedrohlichen Schock nach einer Mahlzeit haben Fachleute seit einiger Zeit auch die in den Industriestaaten verbreitete Ernährungsweise im Verdacht. Wer immer mehr Zucker und kaum noch Ballaststoffe zu sich nimmt, wirbelt seine Darmflora durcheinander. Doch der Mechanismus war bisher nicht bekannt: Wie genau kann Chaos im Ökosystem des Darms dazu führen, dass man gewöhnliche Inhaltsstoffe von Lebensmitteln plötzlich nicht mehr verträgt? Nun glauben die Forscherinnen Amy Parrish und Marie Boudard vom Luxembourg Institute of Health in Esch-sur-Alzette, eine Antwort gefunden zu haben. Ihren Erkenntnissen zufolge vergrämt eine falsche Ernährungsweise viele nützliche Mikroben im Dar

DERSPİEGEL: Neue Darmstudie: Entstehen Lebensmittelallergien durch falsche Ernährung?Eine neue Studie belegt: Wer immer mehr Zucker und kaum noch Ballaststoffe zu sich nimmt, wirbelt seine Darmflora durcheinander. Das kann gravierende Folgen haben.

FN_NACHRİCHTEN: Moderna -10 Prozent nach Zahlen - BioNTech -4 ProzentModerna hat im vergangenen Quartal einen Verlust je Aktie von 9,53 Dollar verbucht und damit deutlich mehr, als von den Analysten erwartet worden war. Die hatten nur mit einem Verlust von 1,93 Dollar gerechnet.

FN_NACHRİCHTEN: Scout24: Ein ungerechtfertigter AbschlagScout 24 erwartet für 2023 eine EBITDA-Marge von 19 Prozent bis 21 Prozent. Bisher ging man von 18 Prozent bis 19 Prozent aus. Der Konsens steht bisher bei 18,6 Prozent. Dieser sollte nach der neuen Prognose

FİNANZENNET: DAX verzeichnet Gewinne am DienstagAm Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 14.738,28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,493 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 14.741,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14.716,54 Punkten am Vortag. Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.722,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.741,44 Punkten.DAX-Performance im Jahresverlauf Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.386,58 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 16.446,83 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 13.253,74 Punkten bewertet. Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16.528,97 Punkten. Bei 13.976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.Aufsteiger und Absteiger im DAX Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 34,68 EUR), BASF (+ 2,56 Prozent auf 42,75 EUR), Symrise (+ 1,45 Prozent auf 96,84 EUR), EON SE (+ 1,26 Prozent auf 11,23 EUR) und Sartorius vz (+ 1,24 Prozent auf 220,50 EUR)

FN_NACHRİCHTEN: PwC-Umfrage: Das neue China-Geschäft deutscher Unternehmen: realistisch, pragmatisch und risikobewusstDüsseldorf (ots) - Deutsche Unternehmen planen keinen Exodus, nur 6 Prozent einen Teilabzug / 88 Prozent sehen China auch in Zukunft als wichtigen Wirtschaftspartner / 77 Prozent halten Standortoptionen

NWNEWS: Falsche Handwerker verwüsten Bielefelder Garten - und zocken tausende Euro abHandwerker sollen sich um einen verstopften Abfluss im Badezimmer kümmern. Statt dessen kassieren sie eine hohe Anzahlung und verschwinden.

