Fallout 76 wird zum großen Steam-Erfolg

Ein Bethesda - RPG verwandelt sich vom Mega-Flop doch noch in einen großen Steam -Erfolg. Zum Release wurde Fallout 76 Ziel von Spott und Hass. Fast sechs Jahre später klettert das Spiel in die Top 5 der Topseller . Der gewaltige 80-Prozent- Rabatt schadet da bestimmt auch nicht. Fallout 76 kostet auf Steam jetzt viel weniger Fallout 76 ist eine der großen Comeback-Storys auf Steam .

Zum Release wollte Bethesda hier eine besondere Online-Erfahrung erreichen, indem vollkommen auf NPCs verzichtet wurde. Die einzigen Menschen, die ihr getroffen hättet, wären andere Spieler gewesen. Dieser Plan ging ordentlich nach hinten los. Zu viele Fans vermissten die verrückten Gestalten und ikonischen Fraktionen der Fallout-Welt. Inzwischen hat der Publisher nachgeliefert und die Welt mit NPC-Bewohnern bevölkert.

