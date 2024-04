Fallout 76 stellt neuen Spielerrekord auf

📆 16.04.2024 11:22:00

📰 ComputerBase ⏱ Reading Time:

13 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 30%

Publisher: 67%

Fallout,Fallout 76,Spielerrekord

Am Freitag erschien die lange erwartete Fallout-Serie und entführte Spieler in eine dystopische Zukunft, in der eine Bewohnerin aus dem Vault 33 in das Ödland aufbricht. Das ermutigte wohl auch die Bewohner von Vault 76 in neue Abenteuer aufzubrechen, denn das Spiel Fallout 76 stellte einen neuen Spielerrekord auf Steam auf.