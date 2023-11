Falk Richter kehrt mit "The Silence" an die Berliner Schaubühne zurück

Falk Richter ist zurück an der Berliner Schaubühne. In seinem autofiktionalen Stück "The Silence" schaut er auf die Traumata seiner Familiengeschichte. Ein eindrücklicher, wenn auch übervoller Abend - und ein kraftvolles Solo für Dimitrij Schaad. Am Anfang ist das Schweigen. Das, was totgeschwiegen wurde, steht im Raum. Das, was von essenzieller Wichtigkeit war, aber nie in Worte gefasst wurde.

"In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass" - so beginnen am Anfang von "The Silence" mehrere Sätze. Zum Beispiel darüber, wie viele Menschen der Vater im Zweiten Weltkrieg getötet hat. Oder über die vielen Affären des Großvaters. Auch nicht, wie später ausgeführt wird, über Kränkungen, Richters Homosexualität, die ganz auf die Herrschaft des Vaters und das Gehorchen der Mutter ausgelegte Beziehung der Eltern. Nicht über Misstrauen, tiefe Verletzungen und Gewalt. Regisseur und Autor Falk Richter kehrt mit dieser Premiere am Sonntagabend nach langer Zeit an die Berliner Schaubühne zurück, wo er vor allem in den 2000er Jahren große Erfolge feiert





