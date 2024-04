Fahrverbote sind vom Tisch: Einigung zur Reform des Klimaschutzgesetzes

Die befürchteten Fahrverbote sind vom Tisch: Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf die lange umstrittene Reform des Klimaschutzgesetz es und ein Paket zur Förderung der Solarindustrie geeinigt.Das teilten Vertreter der drei Fraktionen am Montag in Berlin mit. Mit der Einigung dürften weitreichende Eingriffe wie Wochenend- Fahrverbote für Autofahrer, um Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, vom Tisch sein.

Mit dem Solarpaket sollen bürokratische Hürden für den Ausbau der Sonnenenergie in Deutschland fallen und so der Ausbau vorangetrieben werden. Der Betrieb von Balkonkraftwerken soll einfacher werden oder auch die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom in Mehrfamilienhäusern. Auch die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern sollen erweitert werden.

Fahrverbote Klimaschutzgesetz Reform Einigung Solarindustrie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Reform des Klimaschutzgesetzes: Wissing und Lindner erhöhen DruckBerlin - Mit Warnungen vor Fahrverboten für Verbrenner haben Verkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP) den Druck

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Streit über Reform des Klimaschutzgesetzes eskaliertIm Streit über eine Reform des Klimaschutzgesetzes hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor drastischen Einschnitten für Autofahrer gewarnt - bis hin zu Fahrverboten am Wochenende.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Streit über Reform des Klimaschutzgesetzes eskaliert in der Ampel-KoalitionDer Verkehrsminister warnt vor drastischen Konsequenzen - die Grünen reagieren empört.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Minister macht Druck bei Reform: Wissing sieht Fahrverbote weiter als adäquatere NotlösungBundesverkehrsminister Volker Wissing hält an seinem Vorstoß fest, die Sektorziele beim CO2-Ausstoß im von ihm verantworteten Verkehrsbereich wenn nötig mit rabiaten Mitteln erreichen zu wollen. Ein Tempolimit würde nicht annähernd ausreichen, meint der FDP-Politiker.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Djir-Sarai kritisiert Grüne als 'Risiko für Deutschlands Wohlstand'Berlin - Im Streit um mögliche Fahrverbote ab Sommer fordert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Grünen zum Ende ihrer Blockade des neuen Klimaschutzgesetzes auf und wirft ihnen Wohlstandsvernichtung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Greenpeace: Warnung vor Fahrverboten ist „Armutszeugnis“Im Streit über die Reform des Klimaschutzgesetzes warnt Volker Wissing vor drastischen Konsequenzen. Greenpeace kritisiert den Verkehrsminister und wirft ihm vor, versagt zu haben.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »