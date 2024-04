Fahrverbot nach Unfall mit Fußgängerin

Immer wieder kommt es beim Abbiegen zu Unfällen zwischen Autos und Fußgänger n. Ein Mann ging in so einem Fall vor Gericht gegen ein Fahrverbot vor. Warum er mit seinen Argumenten abblitzte.Grün heißt Fahren, aber vorsichtig: Auf Fußgänger und Radfahrer müssen Autofahrer beim Abbiegen besondere Rücksicht nehmen.Wer abbiegt, ohne dabei auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen, muss danach womöglich selbst für eine Weile zu Fuß gehen.

Denn ein Fahrverbot kann bereits bei einer Gefährdung verhängt werden - zu einem Unfall mit Verletzung muss es dafür erst gar nicht kommen. Das zeigt ein Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG), über den der ADAC berichtet. (Az.: ObOWi 1169/23) Der Fall: Ein Autofahrer wollte an einer Ampelkreuzung rechts abbiegen. Auch die Fußgängerampel war grün. Der Mann übersah er eine Fußgängerin, die über die Straße ging. Es kam zum Unfall, die Frau erlitt Prellungen und Schürfwunden. Es folgten ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Mona

Fahrverbot Unfall Fußgänger Ampel Verkehrssicherheit

