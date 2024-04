Fahrrad wird zum Getränkekühler

Der Sommer steht vor der Tür und für viele sind kalte Getränke während der heißen Jahreszeit unverzichtbar. Auf YouTube stellt ein Bastler sein neustes Gadget dafür vor: Mit einfachen Bauteilen hat er sein Fahrrad zu einem Getränkekühler aufgerüstet.Der YouTuber demonstriert seine Erfindung an einer Bierdose mit Raumtemperatur. Nach etwas mehr als zwei Minuten auf dem Fahrrad ist das Getränk auf circa zwei Grad Celsius heruntergekühlt.

Alles, was es dafür braucht, sind ein breites Plastikrohr, in das eine Getränkedose hineinpasst. Dieses wird an einer Seite verschlossen und an die Getränkehalter-Öse in der Fahrradgabel befestigt. Dabei ist es wichtig, die richtige Höhe für das Rohr zu finden. Die offene Seite zeigt nach oben. In den Zylinder füllt Carberry Eis, Wasser und Salz. Anschließend setzt er einen eigens angefertigten Deckel auf seine Getränkedose. Dieser Deckel kann aus Holz oder einer dünnen Kunststoffplatte gesägt werde

