Fahrplanwechsel in Berlin und Brandenburg

Am 10. Dezember 2023 findet der europaweite Fahrplanwechsel statt. Das Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr der Länder Berlin und Brandenburg wird weitgehend fortgeführt. Zudem werden Verbesserungen für die Fahrgäste umgesetzt, beispielsweise die Eröffnung von zwei neuen Bahnsteigen in Potsdam Pirschheide und Angebotserweiterungen bei der S-Bahn im Rahmen des Weiterbetriebs der Baureihe 480.

Mit dem Angebot investieren die Länder Berlin und Brandenburg sowie einige Landkreise in eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Stadt und der gesamten Region. Alle Änderungen sind ab sofort in der VBB-Fahrinfo abrufbar. Die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Landkreise haben zusätzliche Fahrten für den Regional-, S-Bahn- und Busverkehr bestellt. Damit wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 attraktiver und komfortabler. Zudem wird das Netz der PlusBus-Linien um eine weitere Verbindung im Landkreis Oberhavel-Barnim ergänz

RBB24: Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg+++ Ermittlungen nach pro-palästinensischer Beschallung in Staatsbibliothek +++ Spranger verteidigt Demo-Verbote +++ Israeli in Berlin -Charlottenburg angegriffen +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

AİRLİNERS_DE: Mehr Langstrecken für Berlin und BrandenburgDie Landesregierungen von Berlin und Brandenburg setzen sich für mehr Langstreckenverbindungen am BER ein. Die schlechte Anbindung des Hauptstadtflughafens wurde zuvor von Unternehmen in der Region kritisiert. Bisherige Versuche, neue Langstrecken einzuführen, waren erfolglos.

RBB24: Linksfraktion im Bundestag will sich im Dezember auflösenNach 18 Jahren ist Schluss: Die Linksfraktion, als hoffnungsvoller Bund von PDS und WASG gestartet, zerlegt sich wieder. Die Linke dürfte als parlamentarische Gruppe weitermachen - genauso wie die Konkurrenz vom 'Bündnis Sahra Wagenknecht'.

MORGENPOST: U-Bahnen in Berlin: So viele Fahrgäste sind erlaubtDie Fahrzeuge der BVG sind wieder deutlich voller geworden. Doch wie viele Menschen dürfen in den Berlin er U-Bahnen maximal mitfahren?

BILD: Anti-Israel-Kundgebung in Berlin mit dem Schriftzug "Ceasefire"Die Bilder des Islamisten-Aufmarsches in Essen erschüttern das Land. Doch ausgerechnet in Deutschlands wichtigster Nachrichtensendung, der 20-Uhr-Hauptausgabe der „Tagesschau“, kam die Demo mit keinem Wort vor.

MORGENPOST: Berlin steigt in deutsche Olympiabewerbung einGemeinsam mit 4 weiteren Städten sollen die Spiele 2036 oder 2040 in Deutschland stattfinden. Neue Stadien soll es dafür nicht geben. Der Senat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, sich im Rahmen einer nationalen Bewerbung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um die Ausrichtung der Spiele zu bewerben. Die Stadt sei nicht der Veranstalter, das sei der DOSB, der Dachverband der deutschen Sportverbände. Wegner und Sportsenatorin Iris Spranger äußerten eine klare Präferenz für das Datum 2036.

