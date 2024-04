Fahrplanwechsel bei der BSAG: Straßenbahnen fahren im dichteren Takt

Mit dem Fahrplanwechsel fahren die Straßenbahnen der BSAG ab dem heutigen Dienstag im dichteren Takt. Aber es gibt noch andere Neuigkeiten. Welche Änderungen der Fahrplanwechsel mit sich bringt.Ab dem heutigen Dienstag fahren die Straßenbahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) nach dem Jahresfahrplan 2024/2025 im dichteren Takt. Wie die BSAG mitteilt, soll mit dieser Umstellung die Zahl der Fahrten weiter erhöht und somit das Angebot für die Fahrgäste verbessert werden.

Darüber hinaus erhalten durch den Fahrplanwechsel einige markante Haltestellen einen neuen Namen. Dies soll zur besseren Information und einfacheren Orientierung für die Fahrgäste dienen.Mit dem Fahrplanwechsel fahren die Straßenbahnlinien 1 bis 10 das volle Angebot. Das bedeutet unter anderem: Die Linie 4 fährt in den Hauptverkehrszeiten im Fünf-Minuten-Takt. Die Linie 4S wird wieder in Betrieb genommen. Damit gibt es in der Hauptverkehrszeit schnellere Verbindungen in Richtung Horn, Borgfeld und Lilientha

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie die BSAG ihre neuen Elektrobusse einsetzen willDie Angebotsoffensive im Bremer ÖPNV ist auf Eis gelegt – Bedarf für die 50 neuen Elektrobusse, die im kommenden Jahr geliefert werden sollen, besteht ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bremen: Jan Böhmermann wird Ansager auf BSAG-Linie 90Er hat es selbst bestätigt: Jan Böhmermann wird ab Montag die Haltestellen auf der Linie 90 zwischen Gröpelingen und Neuenkirchen ansagen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bremen: Busse und Bahnen bei der BSAG fallen ausAuf Fahrgäste kommt die nächste Herausforderung zu – am heute und morgen ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks bei der BSAG auf.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Streik in Bremen: Busse und Bahnen bei der BSAG fallen ausAuf Fahrgäste kommt die nächste Herausforderung zu – heute und morgen ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks bei der BSAG auf.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »