Unerkannter Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel und weitere Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlaganfälle sollen künftig in Deutschland durch eine deutlich verbesserte Vorsorge früher erkannt und behandelt werden. Bundesgesundheitsministerkündigte in Berlin an, in wenigen Wochen einen Gesetzentwurf dafür vorzulegen. Zuvor hatte der SPD-Politiker mit Ärzte-, Krankenkassen- und Apothekenvertretern darüber beraten.

Bereits bei der Vorsorgeuntersuchung U9 für Kinder im Alter von fünf Jahren soll künftig per Bluttest nach möglichen familiär bedingten Fettstoffwechselstörungen"gefahndet" werden, wie Lauterbach sagte.

"Die gesamte Maßnahme wird natürlich die Kosten im deutschen Gesundheitssystem senken", sagte Lauterbach und verwies auf hohe Kosten, die ohne Früherkennung und Vorsorge entstehen, etwa wenn später Herz- und Bypass-Operationen nötig werden. headtopics.com

Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Fahndung nach Trickdiebin in TrierDie Polizei in Trier fahndet nach einer Trickdiebin, die auf dem Metro-Parkplatz in der Monaiser Straße zuschlug. Die Tat ereignete sich bereits im Frühjahr. Die Frau konnte trotz Überwachungsaufnahmen bisher nicht gefasst werden. Weiterlesen ⮕

Iranische Sittenpolizei: Junge Frau stirbt nach KonfrontationDie junge Iranerin Armita Garawand, die von der iranischen Sittenpolizei konfrontiert wurde, ist gestorben. Staatsmedien machen niedrigen Blutdruck für ihren Tod verantwortlich. Weiterlesen ⮕

Iranische Sittenpolizei behandelt junge Frau rabiat - Todesursache umstrittenBilder einer Überwachsungskamera dokumentieren den rabiaten Umgang der iranischen Sittenpolizei mit Armita Garawand – Staatsmedien machen niedrigen Blutdruck für einen angeblich todesursächlichen Sturz der jungen Frau verantwortlich. Weiterlesen ⮕

Zwei Fahrzeuge in Vorpommern gestohlenAm Wochenende wurden in Vorpommern ein Kleintransporter und ein Wohnmobil gestohlen. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Weiterlesen ⮕

„Armita, leb wohl“: Iranische Jugendliche nach Konfrontation mit Sittenpolizei gestorbenDie junge Iranerin Armita Garawand, die vor einem Monat nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit den islamischen Sittenwächtern ins Koma gefallen war, wurde in Teheran beigesetzt. Staatsmedien propagieren eine andere Version und geben niedrigen Blutdruck als Todesursache an. Weiterlesen ⮕

Was passiert mit dem Penis bei Enthaltsamkeit?Eine längere Enthaltsamkeit kann zu Erektionsproblemen führen, da der Testosteronspiegel sinkt und der Penis nicht mehr in Form gehalten wird. Studien zeigen, dass regelmäßiger Sex den Blutdruck senkt und das Risiko von Problemen verringert. Forscher empfehlen daher zumindest Masturbation, wenn man keinen Geschlechtsverkehr hat. Weiterlesen ⮕