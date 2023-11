Facharbeiter ohne Bleiberecht: Samir flüchtete 2014 aus Afghanistan. Seine Ausbildung hat er abgeschlossen, und er macht gerade seinen Meister. Doch seine Zukunft in Deutschland ist ungewiss. Seit 2017 wartet Samir auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden in seinem Asylverfahren – Jahre zwischen Hoffnung und Angst.

Wird er in Deutschland leben und in seinem Beruf als Mechatroniker für Kältetechnik arbeiten können? Samir, der im Alter von 15 Jahren vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet ist, hat in Deutschland schon einiges erreicht: Realschulabschluss und Ausbildung zum Kältemechatroniker geschafft und Freunde gefunden. Sein Ausbildungsbetrieb, ein mittelständisches Unternehmen in Wiesbaden, hat in seinen Azubi investiert und möchte Samir in der Firma weiterbeschäftigen. Noch ein Jahr, dann hat der heute 24-Jährige seinen Meisterbrief und Chancen auf eine Führungspositio





