Fabio Quartararo verlängert Vertrag mit Yamaha

Fabio Quartararo hat seinen Vertrag beim Rennstall des japanischen Herstellers Yamaha um zwei Jahre verlängert. Der Weltmeister von 2021 ist somit nach Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia der nächste Star, der Klarheit über seine Zukunft schafft. Nachdem Quartararo 2022 noch Vizechampion in der MotoGP wurde, fiel die Leistung seines japanischen Teams weit hinter die der europäischen Konkurrenz zurück.

In der vergangenen Saison konnte der Franzose lediglich den zehnten Platz in der Meisterschaft erreichen. Auch die aktuelle Saison läuft für den Yamaha-Fahrer bisher nicht rund: Lediglich 15 Punkte konnte Quartararo in den ersten beiden Saisonrennen sammeln, ein siebter Platz im Großen Preis von Portugal ist das aktuell beste Ergebnis für den Fahrer aus Nizza

