Fabio Quartararo: Der Weltmeister des Jahres 2021 bleibt mindestens bis 2026 bei Yamaha

Fabio Quartararo bleibt mindestens bis 2026 bei Yamaha . Seit seinem Einstieg in die MotoGP im Jahr 2019 sitzt er auf einer Yamaha und seit 2021 fährt er im Werksteam. Quartararo hat die Chance, Geschichte zu schreiben, da Fahrer, die ausschließlich Yamaha fuhren, äußerst rar sind.

Nur wenige Fahrer sind so monogam wie er. Mit seiner Vertragsverlängerung wird er nun mindestens 8 Jahre bei Yamaha sein.

Fabio Quartararo Yamaha Motogp Vertragsverlängerung Weltmeister

