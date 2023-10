F1 23 und HUD / OSD Training settings auf der Xbox

Hallo zusammen, es geht um eine F1 23 Einstellung auf der Xbox für das OSD im Trainingsmodus.

Wie wir alle wissen gibt es verschiedene Trainings-Modi wie Reifenmanagement oder Streckenakklimatisierung. Leider hängt die Fortschrittsanzeige sowas...

Weiterlesen:

ComputerBase »

Xbox Series X/S-Spiele 2024: Alle bestätigten Spiele für Xbox im nächsten JahrIn unserer Release-Liste findet ihr alle Games-Neuerscheinungen für Xbox Series X/S und Xbox One des Jahres 2024. Weiterlesen ⮕

Xbox Game Pass im November 2023: Alle neuen Spiele und AbgängeIn unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im November 2023 in den kostenpflichtigen Game Pass-Aboservice für Xbox Series X/S und Xbox One... Weiterlesen ⮕

Xbox Series X|S und Xbox One haben ein Update erhalten und nur wenige von euch können eine geheime Funktion nutzenEure Xbox hat ein Update erhalten, das neue Accessibility-Funktionen mitbringt – und ein Freundeslisten-Feature, das aber nicht alle von euch nutzen... Weiterlesen ⮕

Xbox-Tipp: Beliebtes Survival-Abenteuer wird mit 20-Euro-Rabatt zum BestsellerFans von spannenden Survival-Spielen können aktuell im Xbox-Store zuschlagen, denn dort ist das Unterwasser-Abenteuer Subnautica radikal im Preis reduziert und schon für unter 10 Euro zu haben. Weiterlesen ⮕

Freude für Xbox-Fans: Microsoft macht euren Controller noch besserMicrosoft spendiert der Xbox ein neues Update. Konsolen-Besitzer können jetzt Tastaturtasten auf den Controller mappen. Das Feature war zunächst Xbox-Insidern vorbehalten und steht jetzt allen Spielern zur Verfügung. Weiterlesen ⮕

GTA 5: Alle Cheats für PC, PlayStation und XboxIn kaum einem Spiel entfaltet ihr mit Cheats so viel Spaß und Chaos wie in GTA 5. Die Codes für PC sowie alle PlayStation- und Xbox-Konsolen liefern euch alle Waffen, machen euch unsterblich, lösen Zeitlupe aus oder beschwören allerlei Fahrzeuge. In der Liste unten findet ihr alle Cheats für PC und Konsolen. Weiterlesen ⮕