F.C.C. TSR Honda Team tritt mit europäischem Fahrer-Trio beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka an

Das werksunterstützte F.C.C. TSR Honda Team tritt beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka mit einem rein europäischen Fahrer-Trio an. Neben Stefan Bradl und Dominique Aegerter wurde Randy de Puniet verpflichtet. Nachdem Randy de Puniet in der MotoGP keinen Vertrag mehr angeboten bekam, wechselte er 2015 zum Crescent Suzuki-Team vom Briten Paul Denning (heute Pata Yamaha). Doch nach nur einer Saison mit vielen Verletzungen (er war nur WM-18.

) war auch die Superbike-Karriere des Franzosen beendet. Nun soll der 36-Jährige das F.C.C. TSR Honda bei den 8h Suzuka verstärken. Eigentlich sollte der Australier Josh Hook neben Stefan Bradl und Dominique Aegerter für das F.C.C. TSR-Team fahren. Aber dann überlegte Honda, einen erfahrenen Japaner ins Drei-Mann-Team zu schleusen, auch wegen der Streckenkenntnisse auf dem Suzuka Circuit. Deshalb kam zuerst Testfahrer Hiroshi Aoyama ins Gespräch, der 250-ccm-Weltmeister von 200

