EZB-Währungshüter reagieren auf Spekulationen rund um rasche Zinssenkungen

Die EZB werde in den nächsten Quartalen auf dem Zinsgipfel bleiben müssen, sagte der oberste Währungshüter der Slowakei, Peter Kazimir, am Montag in einem Beitrag auf der Webseite seiner nationalen Notenbank. "Wetten auf Zinssenkungen bereits in der ersten Hälfte des nächsten Jahres sind völlig verfehlt," erklärte er. Ähnlich äußerte sich Litauens Notenbank-Chef Gediminas Simkus.

Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde wäre eine Diskussion über eine Zinssenkung völlig verfrüht, wie sie auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss sagte. Kazimir wies darauf hin, dass aus seiner Sicht die Aufwärtsrisiken für die Inflation noch nicht vollständig verschwunden seien. "Wir müssen wachsam bleiben," merkte er an.

EZB: Monetäre Analysten sehen Inflation ab 2Q/2026 stabil bei 2%

