EY Entrepreneur Of The Year 2023: Auszeichnung für fünf innovative Schweizer Unternehmer-Persönlichkeiten

Luca Santarelli (VectivBio), Paul Fritz (Home Instead), Daniel Bossard (Bossard Gruppe) sowie Judith Häberli & Robert Ruttmann (Urban Connect) geehrt.

Zürich - Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2023 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 26. Mal innovative und engagierte Schweizer Unternehmer-Persönlichkeiten ausgezeichnet. Die fünf diesjährigen Preisträger sind: Luca Santarelli, VectivBio AG (BS) in der Kategorie «Industrie, High-Tech & Life Sciences» Luca Santarelli ist CEO und Gründer von VectivBio in Basel.

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken headtopics.com

Weiterlesen:

FN_Nachrichten »

CIMC Vehicles Sustained Performance Growth in the First Three Quarters, with Net Profit Rising by 244.6% year-on-year to RMB2.277 BillionDJ CIMC Vehicles Sustained Performance Growth in the First Three Quarters, with Net Profit Rising by 244.6% year-on-year to RMB2.277 Billion EQS Newswire / 26/10/2023 / 09:00 UTC+8 CIMC Vehicles Weiterlesen ⮕

Silvester 2023: Happy New Year: Neujahr in Hamburg inklusive Galabuffet feiernDas Jahr 2023 gebührend verabschieden, während das kommende mit Stil und Glamour begrüßt wird – und das alles mit einem unvergesslichen Silvesterdinner mit Galabuffet: mit diesem Angebot kein Problem. Weiterlesen ⮕

EQS-Adhoc: Global Fashion Group S.A.: REPORTS PRELIMINARY Q3 RESULTS AND UPDATES ITS GUIDANCE FOR FULL YEAR 2023EQS-Ad-hoc: Global Fashion Group S.A. / Key word(s): Miscellaneous Global Fashion Group S.A.: REPORTS PRELIMINARY Q3 RESULTS AND UPDATES ITS GUIDANCE FOR FULL YEAR 2023 26-Oct-2023 Weiterlesen ⮕

EQS-Adhoc: Global Fashion Group S.A.: GFG reports preliminary Q3 results and updates its guidance for full year 2023EQS-Ad-hoc: Global Fashion Group S.A. / Key word(s): Miscellaneous Global Fashion Group S.A.: REPORTS PRELIMINARY Q3 RESULTS AND UPDATES ITS GUIDANCE FOR FULL YEAR Weiterlesen ⮕

Euro NCAP: 5 Sterne für BYD Seal und Dolphin sowie Xpeng P7Im Crashtest-Programm Euro NCAP wurden die China-Elektroautos BYD Seal, BYD Dolphin und XPeng P7 auf ihre Sicherheit untersucht. Weiterlesen ⮕

Podcasts der Pochers sowie von Baborie & Reiners endenAbschied nehmen heißt es von zwei Formaten: Die Pochers hören mit ihrem Podcast auf und auch 'Endlich normale Leute' wird nicht fortgeführt. Dafür widmet sich der RBB in einem neuen Podcast dem breiten Feld der Künstlichen Intelligenz. Weiterlesen ⮕