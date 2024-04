Extremregen in Sydney - mehr als 100 Flüge gestrichen. Eine überschwemmte Straße in Vineyard. Das Wetter amt warnte vor «gefährlichen und lebensbedrohlichen Sturzfluten ». Innerhalb von 24 Stunden fällt in Sydney fast so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Flüge werden gestrichen und Schulen geschlossen - und ein wichtiger Staudamm ist fast voll. Heftiger Regen hat im australischen Sydney zu erheblichen Behinderungen und Flugausfälle n geführt.

In der Metropole an der Ostküste sei bis zum Morgen (Ortszeit) innerhalb von 24 Stunden die höchste tägliche Regenmenge seit zwei Jahren verzeichnet worden, berichtete der australische 'Guardian' unter Berufung auf Meteorologen. Es sei dabei fast so viel Regen gefallen, wie sonst durchschnittlich im gesamten Monat April gemessen werde. Der Starkregen sollte noch bis zum Samstag andauern. Nicht nur Sydney ist betroffen, sondern auch weite Teile des Bundesstaates New South Wales sowie der Süden des angrenzenden Bundesstaates Queensland

