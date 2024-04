Extreme Katzenflut in Tierheimen

Der Deutsche Tierschutz bund warnt für die kommenden Monate vor einer extremen Katzenflut in Tierheime n. Grund seien unkastrierte Freigängerkatzen aus Privathaushalten und Straßenkatzen, die sich ohne Kontrolle fortpflanzen würden.

Der Dachverband der Tierheime gehe davon aus, dass in den ohnehin überfüllten Tierheimen die Zahl gefundener, abgegebener oder ausgesetzter ungewollter Katzenjungen in die Höhe schieße,hat den Ernst der Lage offenbar nicht erkannt. Es ist enttäuschend, dass das Katzenelend einfach ignoriert wird«, kritisiert Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Katzenflut Tierheime Tierschutz Unkastrierte Katzen Straßenkatzen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Wieder verfügbar: Einer der besten Filme überhaupt, der fast 4 Stunden geht, in der idealen HeimkinofassungEs ist eines der berühmtesten Filmmeisterwerke überhaupt und jetzt könnt ihr euch die epische Kriegsgeschichte neu im Steelbook mit 4 Discs nach Hause holen.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Der Eisbach in München: Einer der Top 100 Strände der WeltDer Eisbach in München wurde von einer Jury auf Platz 45 der Top 100 Strände der Welt gewählt. Obwohl es sich um einen Kanal handelt und keine Sandstrände vorhanden sind, zieht die Surferwelle viele Zuschauer an.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Der Fall Trump: Der Prozess ist „vielleicht der wichtigste – denn er findet vor den Wahlen statt“Zum ersten Mal beginnt an diesem Montag ein Strafrechtsprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Wie gefährlich wird das New Yorker Verfahren für Donald Trump?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

1999: Der rätselhafte Untergang der 'Beluga' in der OstseeAm 18. März 1999 sank der Sassnitzer Fischkutter 'Beluga' in der Ostsee. Drei Seeleute starben. Noch immer ist die Ursache unklar, viele Fragen sind offen. Die Hinterbliebenen haben Zweifel an offiziellen Erklärungsversuchen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

'Loslösung von der Realität': Der Nabel der Serienwelt verschiebt sichEuropas größtes Serienfestival wächst trotz Krise weiter. Das liegt an der zunehmenden Internationalisierung der Serienproduktion und am steigenden Stellenwert von Koproduktionen. Vier deutsche Beiträge dürfen bei der Series Mania auf Preise hoffen.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »