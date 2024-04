Extrem lichtschwache Zwerggalaxie entdeckt

Eine internationale Forschungsgruppe hat eine extrem lichtschwache kleine Zwerggalaxie aus nur etwa 60 Sterne n entdeckt, die die Milchstraße umkreist und ohne viel Dunkle Materie wohl nicht existieren würde. Das Objekt mit dem vorläufigen Namen Ursa Major III/UNIONS 1 – oder UMa3/U1 – scheint demnach mehr als 10 Milliarden Jahre alt zu sein.

Würde es nicht durch Dunkle Materie zusammengehalten, wäre es in diesem Zeitraum längst durch unsere Heimatgalaxie auseinandergerissen worden, meint das Forschungsteam. Es sei schwer vorstellbar, wie das Objekt anders erklärt werden könnte, als die am stärksten durch Dunkle Materie dominierte Struktur, die wir kennen. Immerhin kommen selbst die kleinsten bekannten Galaxien auf tausende oder eher Millionen Sterne.Wie das Team jetzt erläutert , wurde die winzige Nachbargalaxie in Daten des Canada-France-Hawaii Telescopes entdeckt, das vom hawaiianischen Vulkan Mauna Kea in die Sterne blick

