„Expresseinbürgerung nicht der richtige Weg“: CDU fordert Stopp der Reform des Staatsbürgerrechts

weder die Staatsbürgerschaft noch der bloße Erwerb der deutschen Sprache zu einer entsprechenden Integration in unsere Wertegemeinschaft führenDeutschland habe bereits eines der liberalsten Staatsangehörigkeitsrechte der Welt, sagte Linnemann der „Bild“-Zeitung. Einbürgerung müsse am Ende einer gelungenen Integration, nicht am Anfang stehen.beschlossen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BR24: CDU fordert nach pro-palästinensischen Demonstrationen Stopp der EinbürgerungsreformBerlin: Die CDU fordert nach den jüngsten pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland einen Stopp der Einbürgerungsreform. Generalsekretär Linnemann betonte in der 'Bild'-Zeitung, ein solches Gesetz löse in der aktuellen Lage kein einziges Problem, sondern schaffe nur neue.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Nächster Stopp Le Mans: Abschlusstest für Porsche 919Porsche hat an drei Tagen in Aragon in Spanien den Abschlusstest mit dem 919 Hybrid absolviert. Nun geht es nach Le Mans.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Weg frei für Saudi-Arabien: Australien bewirbt sich nicht für WM 2034Australien hat sich gegen eine Bewerbung für die Fußball-WM 2034 entschieden und damit endgültig den Weg für Saudi-Arabien freigemacht.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Weg frei für Saudi-Arabien: Australien bewirbt sich nicht für Fußball-WM 2034In Australien gab es in diesem Sommer tollen Frauen-Fußball. 2034 wird es aber keine Männer-WM auf dem fünften Kontinent geben. Stattdessen dürfte Saudi-Arabien der Ausrichter werden.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Christian Horner: Motorhome weg? Nicht gemäss Regeln​F1-Sportchef Ross Brawn findet: Man könnte aus Nachhaltigkeit auf Motorhomes verzichten. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Dann sollte Ross vielleicht mal das eigene Reglement lesen.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: John McPhee: «Das Siegerpodest ist nicht weit weg»John McPhee hat in dieser Saisoin im Team SaxoPrint RTG schon fünf Podestplätze erzielt, seine Ansprüche steigen. Jetzt will der Honda-Pilot den ersten Top-5-Platz erobern.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕