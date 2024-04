Explosionsgefahr! Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Gasleck im Norden Hamburgs

Bei Baggerarbeiten in Hamburg wurde eine große Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um das Gasleck zu bekämpfen. Aufgrund der Explosionsgefahr wurde der Bereich abgesperrt und Bewohner mussten evakuiert werden.

