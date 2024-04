Explosionen am Himmel über Jerusalem - Irans Angriff ist weiter Thema in den Zeitungen

Explosionen am Himmel über Jerusalem - Iran s Angriff ist weiter Thema in den Zeitungen . :"Das wäre selbst ohne die jüngsten Ereignisse angebracht. Denn die dort Herrschenden arbeiten seit Jahrzehnten daran, Israel zu vernichten. Dabei geht es nicht um die Menschenrechte der Palästinenser; Menschenrechte interessieren in Teheran nicht. Die deutsche Politik muss das Existenzrecht Israel sichern - und in der Region deeskalierend wirken.

Eine von der Ampelkoalition eingesetzte Expertenkommission empfiehlt eine Reform der Regeln zum Schwangerschaftsabbruch, eine Abtreibung sollte ihrer Ansicht nach in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft straffrei gestellt werden. "Wer innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft nach vorheriger Beratung abtreibt, bleibt zwar straffrei, handelt aber rechtswidrig", schreibt

aus Berlin zur bisherigen Regelung."Frauen tun also etwas Verbotenes, etwas Strafwürdiges. Damit geht eine Stigmatisierung der Betroffenen einher, die sich ohnehin in einem schweren Gewissenskonflikt befinden. Kaum eine Frau wird einen solchen Abbruch leichtfertig durchführen lassen."meint:"Der Vorschlag wäre ein moderater Fortschritt.

Irans beispielloser Angriff auf Israel: Das Regime in Teheran ist eine Gefahr für alleMit Drohnen und Raketen: Der Iran hat einen direkten Vergeltungsschlag gegen Israel geführt. Das ist eine Zeitenwende. Es braucht eine entschiedene Antwort auf diese Aggression.

Angriff auf Israel im Liveticker: +++ 17:06 Banner in Teheran warnen Israel: 'Der nächste Schlag wird härter' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Lufthansa setzt Flüge nach Teheran aus: Naher Osten fürchtet Irans VergeltungLufthansa setzt Flüge nach Teheran aus, während der Nahe Osten eine iranische Vergeltung für einen vermuteten israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien erwartet.

Nach Irans Attacke auf Israel: Netanjahu darf die internationale Solidarität nicht verspielenIn den vergangenen Wochen wurde Israel für sein Vorgehen in Gaza scharf kritisiert. Nun zeigt sich: Die Solidarität ist weiterhin da. Das sollte der Regierungschef nutzen – auch mit Blick auf den Gazakrieg.

Was folgt auf Irans Angriff?: „Wahrscheinlich wäre es Biden lieber, wenn Israel gar nicht reagiert"Experten analysieren, welche Konsequenzen der Vergeltungsschlag des Iran haben könnte, welche Botschaft Teheran am Samstag senden wollte – und was die US-Regierung nun tun sollte.

Nach Irans Angriff auf Israel: Warnungen vor den Folgen einer EskalationDie Bundesregierung spricht von einem schwerwiegenden Angriff auf Israel und mahnt zu Mäßigung. Eine Spirale der Gewalt mit immer neuen Militärschlägen hätte fatale Folgen im Nahen Osten. Innenministerin Faeser warnt zugleich vor möglichen Auswirkungen auch in Deutschland.

