Explosion verletzt vier israelische Soldaten in Libanon

Brisanter Vorfall in der Nacht auf Montag: Eine Explosion mit vier verletzten israelischen Soldaten hat sich einem Medienbericht zufolge bis zu hundert Meter in libanesischem Gebiet ereignet. Dasdie Nachrichten seite ynet unter Berufung auf einen israelischen Armeesprecher; demnach gehörten die Soldaten unter anderem zwei Spezialeinheiten an, »Jahalom« und »Oketz« .

Das Militär hatte zuvor lediglich mitgeteilt, dass vier Soldaten »im Bereich der Nordgrenze« bei einer Explosion unbekannter Ursache verletzt worden seien. Einer der Soldaten sei schwer verletzt worden, die weiteren drei leicht bis mittelschwer, so die Armee. Die vier wurden demnach zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.reklamierte den Vorfall für sich; es ist das erste Mal, dass die proiranische Miliz einen derartigen Vorfall meldet.

Seit Beginn des Gazakriegs kommt es täglich zu teils tödlichen Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie etwa der Hisbollah im Libanon an der israelisch-libanesischen Grenze. In beiden Ländern wurden als Folge des gegenseitigen Beschusses auch Zivilisten getötet. Die Vereinten Nationen überwachen mit einer eigenen Mission – Unifil – seit 1978 das Grenzgebiet zwischen beiden Ländern.

