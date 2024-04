Explosion der Zahl pornografischer Deepfake-Videos

Mit dem Fortschritt Künstlicher Intelligenz explodiert auch die Zahl pornografischer Deepfake -Videos. Fast immer sind die Opfer der Manipulation en weiblich. Eines der Bilder wurde im Onlinedienst X, ehemals Twitter, 47 Millionen Mal aufgerufen. Laut US-Medien war das gefälschte Foto 17 Stunden lang online. Was Taylor Swift passierte, ist längst keine Neuheit.

Fälle von sogenannter bildbasierter sexueller Gewalt im digitalen Raum gibt es seit Jahren: Opfer waren K-Pop-Stars, Tiktokerinnen, Journalistinnen und lag die Gesamtanzahl von Deepfake-Videos im Jahr 2023 bei 95.820 - das entspricht einem Anstieg von 550 Prozent im Vergleich zu 2019. Ganze 98 Prozent dieser Videos sind pornografischer Natur und in 99 Prozent der Fälle waren Frauen Opfer solcher Deepfakes. Unter Deepfake-Pornografie versteht man mithilfe von KI gefälschte pornografische Fotos oder Videos. Mit Programmen oder Apps können Gesichter innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden

Deepfake Künstliche Intelligenz Pornografie Manipulation Opfer Frauen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tausende pornografische Deepfake-Videos von Prominenten aufgedecktMehr als 4000 Deepfakes von Prominenten hat der britische Nachrichtensender Channel 4 im Netz gefunden. Die Gesamtzahl der Videos sei 2023 nahezu explodiert.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Zahl der Todesopfer nach Explosion in China steigt weiterEine schwere Explosion erschüttert eine Stadt in der Nähe von Peking. Ein ganzes Gebäude liegt in Trümmern, mehrere Menschen sind tot. Inzwischen scheint die Ursache des Unglücks gefunden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Heftiges Erdbeben trifft Taiwan: Zahl der Toten steigt – Videos zeigen dramatische SzenenTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens sieben Tote und mehr als 700 Verletzte.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »