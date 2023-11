Experten raten zu Impfungen wegen steigender Corona-Infektionszahlen und Grippewelle

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen und einer anrollenden Grippewelle raten Experten vermehrt zu Impfungen. Maskenpflicht und Besuchsbeschränkungen sind wieder im Gespräch."Wir haben eine sehr geringe Nachfrage nach Impfungen", sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der "Welt am Sonntag".Wegen des enormen öffentlichen Drucks in der Vergangenheit, sich gegen Corona impfen zu lassen, sei dies vielleicht nicht verwunderlich.

"Viele Leute sind verständlicherweise des Impfens überdrüssig. Für Risikogruppen ist das aber problematisch", warnte Gassen. Diese sollten sich auch gegen Influenza schützen.Gassen verwies auf eine kombinierte Impfung: "Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona."Markus Beier, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, sagte der Zeitung, für besonders gefährdete Gruppen ohne Impfschutz könnten Corona und die Grippe eine schwere Belastung sein.Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) plädierte für eine Impfung von Risikogruppe





