Experten klären auf: So viel spart ihr wirklich mit einer Wärmepumpe

Wärmepumpe: Hohe Einsparungen möglich Wärmepumpen bieten ein erhebliches Potenzial zur Senkung der Heizkosten, so das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals Verivox. Grund dafür ist ihre oft hohe Effizienz: Eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 4 benötigt nur 5.000 kWh Strom, um 20.000 kWh Wärme zu erzeugen.

000 kWh liegt die tatsächlich gewonnene Wärmemenge zwischen 15.385 und 16.667 kWh. Eine effiziente Wärmepumpe könnte also die gleiche Wärmemenge mit weniger Strom erzeugen. Die jährlichen Betriebskosten liegen damit in der Praxis noch einmal fast 200 Euro unter dem Referenzwert. Ob sich der Einbau einer Wärmepumpe lohnt, seht ihr im Video: Wärmepumpe: Auf die Effizienz kommt es an Zu beachten ist, dass nicht alle Wärmepumpen gleich effizient sind.

Dämmung, Wärmepumpe, Fotovoltaik: Wie Sie eine Immobilie in 22 Tagen sanierenIn weniger als einem Monat wurde in Hamburg gerade eine Doppelhaushälfte aus den 1960er-Jahren saniert. Kann das zum Vorbild für den Sanierungsstau in Deutschland werden? Weiterlesen ⮕

