Experten fordern Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen

Innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich abtreiben dürfen: Zumindest fordern das die von der Bundesregierung berufenen Expertinnen und Experten aus Medizin, Recht und Ethik. Seit Ende März 2023 hatte die 18-köpfige »Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin« über eine mögliche Reform der Rechtslage von Schwangerschaftsabbrüchen beraten.

Die Begründung der Expertinnen: Die »Belange des Ungeborenen und die Belange der Schwangeren« seien je nach Phase der Schwangerschaft anders zu gewichten. »Das Lebensrecht hat vor der Geburt nicht das gleiche Gewicht wie danach«, erklärte die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf. Bis zur Lebensfähigkeit des Ungeborenen außerhalb des Mutterleibs ab etwa der 22.

