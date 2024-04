Ex-„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers offenbart harte Arbeit im Schichtdienst

Im Podcast bei Barbara Schöneberger offenbarte Ex-„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers, wie hart die Arbeit im Schichtdienst dort ist. Hamburg – Anfang des Jahres verabschiedete sich Judith Rakers (48) nach 19 Jahren von der „Tagesschau“. Für viele Fans und Zuschauer ein schwer nachzuvollziehender Schritt, eine so renommierte Sendung zu verlassen.

Ins (50) Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ offenbarte die ehemalige Nachrichtensprecherin nun, was sie dazu bewogen hat, nochmal etwas Neues wie ihr „Homefarming“ zu wagen.In ihrem 281. Podcast hatte Barbara Schöneberger Ex-„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers zu Gast und sprach diese nochmals auf ihren Abschied von dem Nachrichtenformat an. Diese zeigte sich überrascht, was für ein „Riesen-Thema“ ihr freiwilliger Abgang gewesen war. Sie habe schließlich 19 Jahre auf der komplett identischen Position gearbeitet und finde es „total normal“, dass man dann auch mal etwas anderes machen wolle

