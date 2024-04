Ex-Schalke-Profi Omar Mascarell über seine Zeit bei RCD Mallorca

Im Gespräch mit Sky äußert sich Ex- Schalke -Profi Omar Mascarell zur Situation bei den Königsblauen und erklärt, warum sich seine Rückkehr nach Spanien ausgezahlt hat. Im Finale der spanischen Copa del Rey am Samstagabend (22 Uhr) trifft RCD Mallorca auf Athletic Bilbao. Mittendrin: Ex- Bundesliga -Profi Omar Mascarell . Der defensive Mittelfeldspieler, von 2016 bis 2021 in Deutschland bei Eintracht Frankfurt und Schalke 04 aktiv, steht seit dieser Saison bei Mallorca unter Vertrag.

'Der Wechsel hierher hat sich sehr für mich gelohnt', sagt Mascarell im Gespräch mit Sky. 'Wir haben eine tolle Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern, eine gute Stimmung im Team - außerdem lässt es sich wunderbar auf Mallorca leben, das Wetter ist auf jeden Fall besser als in Deutschland (lacht). Ich bin happy mit diesem Schritt!' Mascarell bestritt rund 44 Prozent aller möglichen Minuten in LaLiga (insgesamt 26 Einsätze). Verletzungsbedingt musste der 31-Jährige einige Wochen aussetze

