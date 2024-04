Ex-Rennfahrer Vettel treibt Projekt für Artenvielfalt voran

Der ehemalige Rennfahrer Vettel setzt sich weiter für mehr Artenvielfalt ein. In Zusammenarbeit mit Greenpeace wurden acht Insektenhotels an der Yamada Bee Farm in Japan aufgestellt. Dort werden Forschungen zur Artenvielfalt durchgeführt. Vettel freut sich über die Fortschritte des Projekts und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern.