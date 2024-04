Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes bei Rückkehr festgenommen

Der von der Justiz der Korruption und sexuellen Aggression beschuldigte Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist bei seiner Rückkehr in die Heimat festgenommen worden. Rubiales sei am Mittwoch auf dem Flughafen Adolfo Suárez von Beamten der zuständigen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in Gewahrsam genommen worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien. Eine offizielle Mitteilung der Festnahme gab es nicht.

Ein Sprecher der Guardia Civil sagte aber auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, der Bericht von RTVE sei korrekt. Rubiales hatte alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Nach einem Aufenthalt in der Dominikanischen Republik landete Rubiales am Mittwoch den Berichten zufolge mit einem Linienflieger in Madrid. Noch auf dem Flughafen sei er von Beamten in Empfang genommen und über seine Situation informiert worden, so RTV

