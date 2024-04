Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes bei Rückkehr festgehalten

Der von der Justiz der Korruption und der sexuellen Aggression beschuldigte Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist bei seiner Rückkehr in die Heimat festgehalten worden. Rubiales sei am Mittwoch auf dem Flughafen Adolfo Suárez von Beamten der zuständigen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) zunächst in Gewahrsam und nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien.

Eine offizielle Mitteilung dazu gab es nicht. Ein Sprecher der Guardia Civil sagte aber auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, der Bericht von RTVE sei korrekt. Rubiales hatte alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Nach einem Aufenthalt in der Dominikanischen Republik landete Rubiales am Mittwoch den Berichten zufolge mit einem Linienflieger in Madrid. Noch auf dem Flughafen sei er von Beamten in Empfang genommen und über seine Situation informiert worden, so RTV

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine: Zwischen Krieg und NormalitätDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen der Nationalgarde der Ukraine.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Handball-Altmeister rüstet auf: Der VfL Gummersbach ist wieder werDer VfL Gummersbacher ist in der Handball-Bundesliga auf der Rückkehr zu altem Glanz.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Handball-Altmeister rüstet auf: Der VfL Gummersbach ist wieder werDer VfL Gummersbacher ist in der Handball-Bundesliga auf der Rückkehr zu altem Glanz.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Rückkehr der Mammuts? Was der Stammzellen-Erfolg bedeutetWiederbelebte Riesen - Kommen die Mammuts zurück? / Geheime Nachzüchtung - Wie Forscher die Wollemi-Pinie retten wollen.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »