Ex- Minardi -Teamchef Paul Stoddart vergleicht seine eigene Formel-1-Zeit mit der heutigen und sieht dabei einen großen Aspekt, der ihn von einem Comeback abhält(Motorsport-Total.com) - Mittlerweile ist es mehr als 18 Jahre her, dass Paul Stoddart das Formel-1-Team Minardi , welches sich bis Herbst 2005 in seinem Besitz befand, an den Red-Bull-Konzern verkauft hat.

So trat der Rennstall, der 1979 von Giancarlo Minardi gegründet wurde und ab 1985 in der Formel 1 mitmischte, ab 2006 als Toro Rosso auf. Inzwischen ist auch dieser Name Geschichte.Im Zeitraum 2001 bis 2005 war Stoddart, der nebenbei eine eigene Fluglinie (European Aviation) besaß, Teamchef und Besitzer des Minardi-Teams. In dieser Zeit fuhr unter anderem der spätere Weltmeister Fernando Alonso für den Rennstall. Auch Mark Webber, Jos Verstappen und andere waren unter Stoddart bei Minardi angestellt und schafften es hin und wieder in die Top 1

Paul Stoddart Formel 1 Minardi Comeback Rennstall Red-Bull-Konzern Toro Rosso Weltmeister Fernando Alonso Mark Webber Jos Verstappen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Paul Stoddart: Warum Max Verstappen besser als der Rest istEx-Minardi-Formel-1-Teambesitzer Paul Stoddart ist sich sicher: Max Verstappen wird sowohl 2024 als auch 2025 Weltmeister - Mit neuen Regeln 2026 Ferrari an der Spitze?

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Warum sich Mercedes-Teamchef Wolff jetzt mit Ferrari-Teamchef Vasseur freutWeshalb Mercedes-Teamchef Toto Wolff gewisse Sympathien für Ferrari hegt und warum er die Scuderia ausdrücklich zum Doppelsieg in Australien beglückwünscht

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Nach Vorwürfen: Christian Horner kämpft mit Liebesbotschaft zum Muttertag um seine Frau Geri HalliwellDer Red-Bull-Teamchef kämpft um seine Liebe und seine Familie.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

We are Football 2024: Teamchef Gerald Köhler verrät euch seine 11 besten TippsBudget optimieren, Trainingswochen importieren, Verräter jagen: Mit Gerald Köhlers 11 Tricks erobert ihr die Tabelle.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Yamaha-Teamchef über Toprak: «Siege sind seine Droge»Das Crescent-Team von Paul Denning organisiert seit 2016 den Werksauftritt von Yamaha in der Superbike-WM. Der erste Dreifachsieg von Toprak Razgatlioglu in Donington Park kam zum besten Zeitpunkt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel-1-Teamchef Wolff crasht vor Kameras mit Rennwagen in MauerDie Formel-1-Welt steht vor einem historischen Wendepunkt: Nach über vier Jahrzehnten könnte die Saison 2025 die erste sein, in der kein deutscher Fahrer am Start ist. Im Zentrum dieser besorgniserregenden Entwicklung steht Nico Hülkenberg, der Veteran im Rennstall Haas, dessen Vertrag sich dem Ende neigt.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »