Ex-Handballer Eric Sindermann empfindet nur noch Hass für seine Ex-Freundin

Man sagt, dass Liebe und Hass seeehr nah beieinander liegen.Jedenfalls bei den beiden scheint das der Fall zu sein: Ex-Handballer Eric Sindermann (35) und Erotikmodel Desiree Hansen (46) trennten sich vor zwei Monaten (Februar 2024) nach nur kurzer Beziehung wieder. Und von Liebeskummer scheint bei dem Reality-Star definitiv jede Spur zu fehlen. Trotzdem scheint Eric aber noch starke Gefühle für seine Ex zu haben – nur keine schönen mehr.

Eric Sindermann über seine Ex: „Ich empfinde mittlerweile nur noch Hass“ Eigentlich wollte Eric Sindermann eine Social-Media-Pause einlegen. Doch das stellt sich als „Witz“ heraus. Von Pause kann hier nämlich definitiv nicht die Rede zu sein. Er postet immer weiter fleißig – aktuell aus dem Urlaub. Und weil er dort so viel Zeit hat, macht er eine Instagram-Fragerunde. Seine Fans scheint vor allem ein Thema brennend zu interessieren: Seine Ex-Freundin Desire

Eric Sindermann Desiree Hansen Trennung Hass Beziehung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eric Sindermann empfindet nur noch Hass für seine Ex DesireeSeit Ende Februar sind Eric Sindermann und Desiree Hansen offiziell getrennt. Nun verrät der Realitystar, wie er seither zu seiner Ex steht.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Eric Sindermann empfindet nur noch Hass für seine Ex - und dieses Detail lässt aufhorchenBei Eric Sindermann und Erotikmodel Desiree Hansen scheinen definitiv noch starke Gefühle im Spiel zu sein - allerdings keine schönen, wie Eric nun erzählt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Nach zwei Wochen: Eric Sindermann beendet seine Netzpause!Eigentlich wollte sich Eric Sindermann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Nun feiert er jedoch mit einem protzigen Post sein Comeback!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

'The 50': Eric Sindermann geht verbal auf Danni Büchner losEric Sindermann und Daniela Büchner kennen sich schon aus vorherigen TV-Formaten. Jetzt eskaliert ihr Wiedersehen in der Show 'The 50'.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Desiree wieder mit Ex zusammen: Eric Sindermann ist traurig!Desiree Hansen ist wieder mit ihrem Noch-Ehemann Jörg zusammen. Ihrem Ex Eric Sindermann macht das Liebes-Comeback ziemlich zu schaffen...

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Handball-Hass: Dieses Derby sorgte für eine Kindes-EntführungIn der zweiten Liga der Handballer steigt am Samstag das größte Hass-Derby Deutschlands.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »