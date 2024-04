Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich fordert Stefan Raab zu 'Final Fight' heraus

Ex-Boxweltmeisterin mit großem Herz Star-Entertainer Stefan Raab (57) will es nochmal wissen: Nachdem er bereits in den Jahren 2001 und 2007 erfolglos gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) antrat und sich dabei sogar einmal das Nasenbein brechen ließ, fordert er die Sportlerin nun noch einmal heraus. Diesmal soll es der 'Final Fight' werden, ausgerichtet am 14. September 2024 vor 15.000 Zuschauern in der Arena des Düsseldorfer PSD Domes.

- Doch wer ist diese Frau, von deren Kinnhaken Stefan Raab offensichtlich nicht genug kriegen kann?Von 1995 bis 2007 ungeschlagene Box-Weltmeisterin In den ersten Jahren ihrer sportlichen Laufbahn von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, legte die gebürtige Karlsruherin ab 1994 eine rasante Karriere als Profiboxerin hin. Nachdem sie es zuvor als Amateurboxerin drei Mal zur deutschen Meisterin und einmal zur Europameisterin gebracht hatte, setzte sie diese Erfolgsserie hauptberuflich nahtlos for

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Raab: Regina Halmich offen für Boxkampf gegen TV-GigantEx-Boxweltmeisterin Regina Halmich zeigt sich offen für eine Kampf gegen Stefan Raab.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Stefan Raab & Regina Halmich: Halmich bereit für BoxkampfStefan Raab geht in die nächste Runde: Auf einem Instagram-Video des Anzeigenhauptmeisters gibt es wieder Hinweise auf ihn. Und Regina Halmich hat sich zu einem erneuten Boxkampf mit dem Entertainer geäußert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Regina Halmich vs. Stefan Raab: Management bestätigt KampfNach einem Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Entertainer Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool. Viele von Raabs ikonischen Shows, darunter „TV Total“ und „Schlag den Besten“, entstanden in dieser Partnerschaft.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Regina Halmich vs. Stefan Raab: Management bestätigt KampfNach einem Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Entertainer Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool. Viele von Raabs ikonischen Shows, darunter „TV Total“ und „Schlag den Besten“, entstanden in dieser Partnerschaft.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Regina Halmich vs. Stefan Raab: Management bestätigt KampfNach einem Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Entertainer Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool. Viele von Raabs ikonischen Shows, darunter „TV Total“ und „Schlag den Besten“, entstanden in dieser Partnerschaft.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich: Hier gibt es die Tickets zu kaufenKämpfen Regina Halmich und Stefan Raab bald wieder gegeneinander? Ein neuer Post der Ex-Boxerin stimmt optimistisch.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »