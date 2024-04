Ex-Bayern-Juwel Zirkzee zieht es zum AC Mailand

Ex-Bayern-Juwel Joshua Zirkzee (22) mischt mit Bologna in dieser Saison die italienische Liga auf. Dadurch spielt sich der junge Stürmer in den Fokus der großen Klubs. Manchester United und Arsenal baggern seit Monaten an Zirkzee, auch der AC Mailand ist interessiert.In wettbewerbsübergreifend 31 Spielen gelangen Zirkzee bisher 17 Torbeteiligungen, der Niederländer hat beim FC Bologna endgültig seinen Durchbruch geschafft.

Der Niederländer hat großen Anteil an der Sensations-Saison von Bologna – acht Spieltage vor Ende steht man auf dem vierten Platz in der Serie A. Trotz der Aussicht auf Champions-League-Fußball mit Bologna wird Zirkzee im Sommer wohl wechseln. An Interessenten mangelt es nicht, halb Europa jagt den niederländischen U21-Nationalspieler mittlerweile. Laut der „Gazzetta dello Sport“ soll Zirkzee sich bereits entschieden haben, wo es ihn im Sommer hinziehen soll. Die Italiener berichten, dass er unbedingt zum AC Mailand wechseln will

