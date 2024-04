Evolutions bietet euch neue Upgrades für Karten

Mit den Evolutions bietet euch dieses Jahr ein neues Feature, um Karten mit starken Upgrades auszustatten. Die neuste Evolution verpasst einem Spieler einen satten Schuss-Boost und noch mehr. Es handelt sich um „Ab nach vorne“. Diese gewährt euch verschiedenste Verbesserungen, wobei das Schuss-Upgrade mit +14 deutlich ins Auge sticht. Die anderen Upgrades sind: ... Das Beste an der Evolution ist, dass sie euch kostenlos zur Verfügung steht.

Das einzige, was ihr beachten müsst, sind die Anforderungen, denn ihr könnt nicht jeden beliebigen Spieler mit den Upgrades versehen. Playstyle+: 0 Das Besondere ist der erforderliche Defensiv-Wert von mindestens 80. Dadurch fallen automatisch nahezu alle Offensivakteure in FC 24 weg. Der Fokus liegt also auf Spielern aus dem zentralen Mittelfeld bzw. aus der Abwehr. Damit ihr den Schießen-Boost von +14 optimal nutzen könnt, empfehlen wir euch einen Spieler zu nehmen, der im zentralen oder defensiven Mittelfeld beheimatet ist

Evolutions Upgrades Karten Spieler Schuss-Boost

