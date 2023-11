EVE Energy revolutioniert die Elektrifizierung des Verkehrs mit zylindrischen Batteriezellen

Mit seinen großen zylindrischen Batteriezellen revolutioniert EVE Energy die Elektrifizierung des Verkehrs. Die flexiblen Lösungen des Unternehmens erlauben niedrigere Kosten, einen geringerer CO2-Fußabdruck und schließlich ein bequemeres Reiseerlebnis. Von den Innovationen des Batterie-Unternehmens konnten sich zuletzt auch die Besucher der IAA MOBILITY in München überzeugen.

Dort hat EVE Energy, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, mit seinen Lösungen für Elektroautos für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen veranstaltete an seinem Stand eine mit Spannung erwartete Einführungsveranstaltung unter dem Motto „π-SYSTEM: Weniger, aber mehr“. Die Veranstaltung unterstrich die bahnbrechenden Errungenschaften von EVE Energy auf dem Gebiet der zylindrischen Batterien in den vergangenen 20 Jahren. Alexander Holden, Senior Vice President des internationalen Automobil-Geschäfts von EVE Power, stellte während der Veranstaltung das Unternehmen und seine Ziele vor. Dr

:

ELECTRİVENET: China nähert sich einer Million New Energy Vehicles pro MonatIn China wurde im vergangenen Monat bei den Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden ein weiterer neuer Rekordwert erreicht. Laut Zahlen der CAAM erreichte der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles (NEV ) im Oktober rund 956.000 Einheiten.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »

WOTWİTT: Siemens–Energy–Aktie mit fettem Rebound: 'Gamesa-Schlamassel' vergessen?Die Aktien von Siemens Energy haben vorbörslich einen beachtlichen Aufschwung erlebt und sind am Mittwoch über die 10-Euro-Marke gesprungen. Die Aktien von...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Ukraine's Energy Supply Under AttackWhat can be done to protect power plants and substations from the kinds of debilitating attacks Russia perpetrated against Ukraine last winter? The country is now preparing with giant new bulwarks and an improved air defense system.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Chemieprofessor über Batteriealternative: „Es ist schon ein Riesendurchbruch“Sie sollen E-Autos antreiben und Strom aus Erneuerbaren speichern. Maximilian Fichtner erklärt, warum Batterien für die Energiewende so wichtig sind. 👉

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Münchner Start-up will den europäischen Markt für E-Autos verändernFür die Verkehr swende vom Verbrenner zum E-Auto braucht Europa jede Menge Batterien - und einen Rohstoff, über den es selbst gar nicht verfügt. Zwei Münchner Gründerinnen wollen diesen Markt jetzt mit einer neuartigen Technologie aufmischen. Kann das klappen?

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

ELECTRİVENET: Mercedes-Benz eröffnet ersten HPC-Standort in den USAMercedes-Benz hat zusammen mit dem Partner MN8 Energy seinen ersten eigenen HPC -Standort in den USA eröffnet. Dieser befindet sich am Hauptsitz von Mercedes-Benz USA in Sandy Springs im Bundesstaat Georgia. Die Hardware kommt von ChargePoint.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »