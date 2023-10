EV Landshut: Aufgeheizte Atmosphäre, Fanprotest und Derbysieg

Marco Pfleger (rechts) hat nach neun Begegnungen ohne eine einzige"Bude" gegen die"Bullen" wieder getroffen - und das gleich doppelt.

Derbysieg für den EV Landshut: Die Rot-Weißen schlugen am Sonntagabend den Erzrivalen Starbulls Rosenheim mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Ein verdienter und über weite Strecken nie gefährdeter Erfolg vor 4 448 Zuschauern in der in dieser DEL 2-Spielzeit erstmals ausverkauften Fanatec-Arena am Gutenbergweg. Dabei kam es aber zu massiven Protesten gegen Chefcoach Heiko Vogler.

