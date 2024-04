Eurovision Song Contest mit umfangreichem Begleitprogramm

Der Eurovision Song Contest wird mit einem umfangreichen Begleitprogramm ausgestrahlt. Der NDR kündigt 'Countdown' und 'Aftershow' an. Wie der hierzulande verantwortliche NDR am Mittwoch bekannt gab, wird es auch dieses Mal wieder ein Vor- und Nachprogramm zur großen Live-Show für alle Interessierte geben. Demnach werden die ESC-Sendungen 'Countdown' und 'Aftershow' am 11. Mai ebenfalls live aus der skandinavischen Großstadt gesendet - gemeinsam mit dem ORF und dem Schweizer Fernsehen.

Damit können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam einstimmen - und den ESC-Abend auch zusammen ausklingen lassen. Die Eurovisions-Auftaktshow mit Moderatorin begrüßt die Moderatorin vor der maritimen Kulisse direkt am Öresund ehemalige ESC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie prominente ESC-Fans aus den drei Ländern

