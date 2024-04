Europol: Über 800 kriminelle Banden in der EU aktiv

In der Europäischen Union sind derzeit 821 Banden mit über 25.000 Mitgliedern aktiv, die von Europol zu den gefährlichsten kriminellen Netzwerken zählen. Auch Deutschland ist von den kriminellen Machenschaften betroffen. Ermittler zählten im vergangenen Jahr fast 300 Mafia-Mitglieder in NRW. Auch in Ostwestfalen sind Bandenmitglieder aktiv.

„Wir wissen, wer sie sind, wie sie organisiert sind, in welche kriminellen Geschäfte sie involviert sind, wie und wo sie operieren, mit wem sie zusammenarbeiten und wie sie versuchen, die Polizei auszutricksen“, sagte Europol-Direktorin Catherine De Bolle. Jedes zweite Bandennetzwerk ist der Analyse zufolge in Drogendeals verwickelt, ein Drittel konzentriere sich ausschließlich auf den Drogenhandel. „Der illegale Drogenmarkt ist eine der wichtigsten Ursachen für Gewalt und das Einkommen der Banden“, sagte die belgische Innenministerin Annelies Verlinden

Europol Kriminelle Banden Drogenhandel Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Europol: Mehr als 800 kriminelle Netzwerke bedrohen EUDie Polizeibehörde Europol hat mehr als 800 schwerkriminelle Netzwerke ausgemacht, die die Sicherheit in der Europäischen Union bedrohen. Die Netzwerke hätten über 25.000 Mitglieder, heißt es in einem in Den Haag vorgelegten Bericht zum Organisierten Verbrechen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Über 800 Jahre alt: Größte deutsche Fantasy-Saga kommt als FilmDiese Bilder bieten einen ersten Eindruck zur Verfilmung der Nibelungensaga. Das Helden-Epos ist eine echte deutsche Fantasy-Erzählung, die..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Nach über 800 Spielen: Mannheim verabschiedet ReulDie Zeit von Denis Reul bei Adler Mannheim geht nach 15 Jahren zu Ende. Der Kapitän erhält von den Kurpfälzern kein neues Vertragsangebot.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Europol identifiziert 821 schwerkriminelle Netzwerke in der EU: Mafia, Clans, BandenItalienische Mafia, albanische Familien-Clans, marokkanisch-niederländische Banden: Das organisierte Verbrechen ist überall aktiv. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Europol identifiziert 821 bedrohliche Banden in der EU​“Wir brauchen ein klares Bild von den Bedrohungen“, sagte die belgische Ratspräsidentschaft zu den Herausforderungen durch die Organisierte Kriminalität in Europa. Nun hat Europol geliefert - und die Bedrohungen sind größer, internationaler und beständiger, als es viele vermutet hatten.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Europol zu Organisierter Kriminalität: Gefährliche Banden haben mehr als 25.000 MitgliederSie schmuggeln Menschen, handeln mit Drogen, waschen Geld und: Sie sind allgegenwärtig. Europol veröffentlicht erstmals Zahlen zu den 800 bedrohlichsten kriminellen Netzwerken Europas.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »