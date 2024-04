Europol-Bericht: Organisiertes Verbrechen bedroht innere Sicherheit der EU

Raus aus dem Verborgenen: Ein Europol -Bericht zeigt erstmals, wie das organisierte Verbrechen in Europa um sich greift. Die kriminellen Banden gehen hoch professionell vor – und mitunter äußerst brutal. Drogengeschäfte , Waffenschmuggel , Betrug und Menschenhandel : Die Europäische Polizeibehörde Europol sieht die innere Sicherheit in der EU durch mehr als 800 schwerkriminelle Netzwerke bedroht.

In ihrer Analyse "Decoding the EU's most threatening criminal networks" ("Entschlüsselung der bedrohlichsten kriminellen Netzwerke der EU") geben die Ermittler erstmals detaillierte Einblicke in die Strukturen und Vorgehensweisen der Banden – und ziehen ein beunruhigendes Fazit: "Das schwere und organisierte Verbrechen ist allgegenwärtig und stellt weiterhin eine große Bedrohung der inneren Sicherheit der EU dar." Rund 25.000 Mitglieder gehören den insgesamt 821 analysierten Netzwerken an – diese Banden sind dabei nur die Spitze des Eisberges

