Europawahlen: SPD-Kandidat Wölken erhält Unterstützung von Kühnert

Die Europawahlen am 9. Juni werfen ihre Schatten voraus. Die Kandidat en sind derzeit auf Wahlkampftour . SPD -Mann Thiemo Wölken hatte in Delmenhorst Kevin Kühnert dabei. SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert (vorne, mitte) hat unter anderem in Delmenhorst von Zivilrechte n und dem Brexit berichtet. Er unterstützt den Europaabgeordneten Tiemo Wölken (vorne, rechts).

"Klartext – eure Fragen, unsere Antworten" – unter diesem Motto stand ein Besuch des SPD-Europaabgeordneten Tiemo Wölken (vorne rechts) am Freitagnachmittag in der Markthalle in Delmenhorst, der auch bei den anstehenden Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, erneut kandidiert. Unterstützung bei seiner Wahlkampftour bekam Wölken von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der vorne mittig auf unserem Bild zu sehen ist. Er ist derzeit auf Tour durch Niedersachsen und Bremen, um mit Bürgern über europapolitische Fragen und aktuelle Themen zu spreche

Europawahlen SPD Kandidat Unterstützung Wahlkampftour Kevin Kühnert Tiemo Wölken Delmenhorst Zivilrechte Brexit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: SPD bereitet sich auf Bezirks- und Europawahlen vorAm 9. Juni stehen in Hamburg neben der Europawahl auch die Bezirksversammlungswahlen an. Mit einem Landesparteitag in Wilhelmsburg bringt sich die SPD schon mal in Stimmung.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

SPD-Generalsekretär: Kühnert verteidigt Rentenerhöhung und attackiert MerzDie Renten sollen um knapp fünf Prozent steigen. Für SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist das eine gute Nachricht. Der CDU wirft er »wöchentlich neue Angriffe gegen die gesetzliche Rente« vor.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

SPD-Generalsekretär Kühnert sieht Streit in Ampelkoalition als Folge des WahlergebnissesSPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht den anhaltenden Streit in der Ampelkoalition als Folge des Wahlergebnisses. Er betont, dass die Koalition ein Bündnis der Widersprüche sei und dass dies auf das Wahlergebnis zurückzuführen sei. Kühnert fühlt sich nicht provoziert von den Vorschlägen des Bundesfinanzministers Christian Lindner.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

„Muss sich schämen“ : Lauterbach will Gas-Gerd nicht mehr in der SPDKlare Kante gegen Putin-Kumpel und Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder (79, SPD)!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

„Krieg einfrieren“? Experten zerreißen Mützenich-ForderungAm Donnerstag schockte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (64, SPD) mit einer Forderung an die Ukraine.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Wolken, Windböen und Regenschauer: So wird das Wetter am Wochenende in MittelfrankenNürnberg - Wer das Wochenende mit ausgedehnten Spaziergängen, Gartenarbeit oder einem Besuch in der Eisdiele begehen möchte, muss statt der Sonnenbrille den Regenschirm einpacken: Von Freitag bis Sonntag wird es ungemütlich.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »