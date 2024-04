Europas Börsen schließen mit deutlichen Verlusten

Mit deutlichen Abgaben haben Europas Börsen den letzten Handelstag der Woche beendet. Der DAX fiel um 1,2 Prozent auf 18.175 Punkte, nachdem er im Tagestief schon bei 18.088 Punkten gelegen hatte. Der Euro-Stoxx-50 reduzierte sich um 1,1 Prozent auf 5.015 Punkte. Nach dem ADP-Arbeitsmarktbericht sind auch die offiziellen US- Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 303.000 - die Prognose lag lediglich bei 200.000.

Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich stärker als erwartet. Die Daten spielen den Fed-Falken in die Hände. Am Devisenmarkt fiel der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,0800 Dollar, konnte sich aber wieder auf 1,0842 Dollar erholen. Die Renditen an den Anleihemärkten zogen an. Zuvor hatten bereits falkenhafte Töne von Fed-Offiziellen die Börsianer aufgeschreck

