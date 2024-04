Europas Aktienmärkte starten Woche trotz Nahost-Konflikt fester

PARIS/LONDON - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ungeachtet des eskalierenden Nahost-Konflikt s die Börsenwoche mit festerer Tendenz eingeläutet. Eine Ausnahme bildete die Londoner Börse, die vor allem unter schwächeren Öl- und Rohstoffwerten litt.

Laut den Investment-Experten von Index-Radar ist die Nervosität auf dem Parkett nach dem Angriff des Iran gegen Israel erheblich gestiegen."Auch wenn die Geopolitik kurzfristig das dominierende Thema ist, bleibt das Basisszenario des Marktes eine rasche diplomatische Lösung und keine weitere Eskalation", so Index-Radar.

Entsprechend gehörten die Aktien von BP, Shell, Eni und Totalenergies mit Verlusten zwischen 1,1 und 2,9 Prozent zu den europaweit schwächsten Papieren. Die Aktien von Logitech büßten 2,9 Prozent ein, nachdem die Analysten von Morgan Stanley die Titel des Herstellers von Computerzubehör von"Equal Weight" auf"Underweight" herabgestuft hatten. Morgan Stanley geht davon aus, dass Logitech nun vor einer Phase mit geringeren Wachstumsraten steht.

