Europäische Inflationsdaten setzen keine Akzente

Weiter mit leichten Aufschlägen präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Keinen Impuls haben die Inflationsdaten aus dem Euroraum geliefert. Bereits die Daten auf Länderebene hatten im Vorfeld angedeutet, dass die Erwartungen möglicherweise zu hoch lagen."Damit ändert sich nichts an der Erwartung, dass die EZB im Juni die Leitzinsen senkt", erwartet ein Marktteilnehmer. Die Kerninflation im Euroraum fiel im März erstmals seit über zwei Jahren unter 3 Prozent.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 18.332 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 5.061 unkte nach oben. Der Abverkauf an den Anleihemärkten ist zunächst zum Stillstand gekommen, vielmehr erholen sich die Kurse leicht. Weiter gut unterstützt zeigt sich der Ölprei

