Europa-Aus und Handball-Torwart weg

Sport Nachrichten

Im verschneiten Partille östlich von Göteborg gab nicht fehlende Qualität den Ausschlag zugunsten der Schweden. IK Sävehof beantwortete schlicht die Mentalitätsfrage besser als Hannover-Burgdorf. Noch viel schlimmer als mangelnde Einstellung: TorwartPassiert ist es in der 29. Minute, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Gade verletzte sich bei einem langen Schritt, fasste sich sofort an den hinteren rechten Oberschenkel. Der Däne konnte nicht mehr weiterspielen, auf der nächtlichen Rückreise bewegte er sich im Schneckentempo.Handball-Star Uwe Gensheimer musste seinen Comeback-Plan in der Bundesliga verschieben. Die genaue Diagnose steht noch aus, es ist aber von einem langen Ausfall auszugehen. Im besten Fall ist es „nur“ ein Muskelfaserriss, auch ein Muskelbündelriss ist denkbar. Sollte das der Fall sein, wäre die Saison für Gade wahrscheinlich vorzeitig beendet

