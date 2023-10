Eurojackpot am Freitag: 28 Millionen im Topf – die Gewinnzahlen

Eurojackpot am Freitag (27. Oktober 2023): Hättest du Verwendung für 28 Millionen Euro? Dann nichts wie ran an den Eurojackpot. Dort wartet in der Ziehung am heutigen Abend genau diese Summe auf einen neuen Eigentümer. Kleiner Haken: Um der Jackpot abzugreifen, musst du die richtigen Gewinnzahlen tippen und den Schein rechtzeitig ausfüllen. Die Eurojackpot-Zahlen werden wie immer gegen 20 Uhr in Helsinki gezogen. Die Gewinnzahlen gibt es ab circa 20.30 Uhr hier auf EXPRESS.

Wann ist die Ziehung der Eurojackpot Zahlen? Die Ziehung des Eurojackpots findet jeden Dienstag und Freitag um 20 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

