Eurojackpot: 54 Millionen Euro zu gewinnen

Der Eurojackpot wird in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern gespielt. Die maximal mögliche Jackpotsumme ist von 90 Millionen auf 120 Millionen Euro gestiegen. Am Dienstag, 2. April, sind 54 Millionen Euro zu ergattern. Hier finden Sie am Abend die Gewinnzahlen vom Eurojackpot am 2. April. Die Quoten vom Dienstag lesen Sie am Abend hier.

